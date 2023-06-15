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Глава Футбольного союза ДНР об интеграции клубов в российские соревнования: ответа от РФС так и не получили

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Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко отреагировал на слова руководителя республики Дениса Пушилина, заявившего, что ФК «Шахтёр» обязательно сыграет на «Донбасс Арене» в чемпионате России.
Глава Футбольного союза ДНР об интеграции клубов в российские соревнования: ответа от РФС так и не получили
  • РИА Новости

«Это очень непростой вопрос. Для того, чтобы клуб попал в систему профессиональных отечественных футбольных лиг, требуется провести большую работу. На сегодняшний день многое зависит от позиции РФС. К сожалению, сказать вам больше не могу, поскольку особой информации не владею. Судите сами: крымские коллективы к принятию шли девять лет. Только сейчас они добились своего. Вот и делайте выводы. Повторюсь, тема щепетильная, и не мы сами принимаем решения», — сказал Давыденко в интервью RT.

Он также ответил на вопрос о контактах с РФС.

«Увы, практически никакого диалога нет. Общения тоже. Мы уже отправляли туда письма, но ответа до сих пор не получили. В ДНР оттуда тоже никто не приезжал. Если конкретно, посылали документы о членстве в федерации», — отметила глава.

Ранее сообщалось, что РФС планирует реализовать проект «Футбол в школе» в новых регионах России.

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