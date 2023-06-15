Алейшо: ЦСКА согласовал выкуп Мойзеса у «Интернасьонала»

Защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза, выступающий на правах аренды в ЦСКА, продолжит карьеру в московском клубе.

По информации журналиста Фабио Алейшо, переговоры между клубами по поводу выкупа игрока продвигаются успешно. В ближайшее время московский клуб официально объявит о контракте с Мойзесом.

Арендное соглашение между ЦСКА и защитником рассчитано до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

Ранее Мойзес заявил, что выполнил свою задачу в ЦСКА и смог завоевать трофей.