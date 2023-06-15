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Беллингем: я пришёл в «Боруссию» мальчиком, а ухожу мужчиной

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Английский полузащитник Джуд Беллингем трогательно попрощался с дортмундской «Боруссией».

«Последние три года стали важнейшей частью моей жизни. Я пришэл 17-летним мальчиком и ухожу мужчиной. Не хватает слов, чтобы выразить благодарность клубу за всё, что он сделал для меня», — написал игрок в соцсетях.

14 июня стало известно, что Беллингем из «Боруссии» перешёл в «Реал». Официальная презентация игрока состоится в 15 июня. Мадридцы заплатили за игрока €103 млн. Контракт с полузащитником подписан на шесть сезонов.

Ранее Тони Кроос оценил переход Джуда Беллингема в «Реал».

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