Кроос: у нас уже был игрок, который пришёл в «Реал» за большими деньгами и убил карьеру

Полузащитник «Реала» Тони Кроос оценил переход хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в мадридский клуб.

«У нас уже был игрок, который пришёл за большими деньгами и фактически убил свою карьеру. Оглядываясь назад, думаю, все согласятся, что это был не очень-то хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Официальная презентация игрока состоится в четверг. Мадридцы заплатили за игрока €103 млн. Контракт с полузащитником подписан на шесть сезонов.

В нынешнем сезоне англичанин забил 14 мячей и сделал семь результативных передач в 42 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе объяснил ситуацию вокруг его контракта с парижским клубом.