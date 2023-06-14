«РБ Спорт»: Малышев станет президентом «Спартака»

Член совета директоров «Спартака» Олег Малышев с высокой долей вероятности будет назначен президентом клуба.

Функционер поставит на должность гендиректора красно-белых пока неизвестного кандидата от ЛУКОЙЛа, сообщает «РБ Спорт».

В случае отказа кандидата от поста гендира, место займёт Вадим Андреев из самарских «Крыльев Советов».

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство столичного клуба расторгло контракт с Евгением Мележиковым. В компании оценили работу специалиста как хорошую, но считают, что клубу нужно развиваться.

Ранее Мележиков не стал комментировать информацию об уходе из «Спартака».