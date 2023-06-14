«РБ Спорт»: Малышев станет президентом «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Функционер поставит на должность гендиректора красно-белых пока неизвестного кандидата от ЛУКОЙЛа, сообщает «РБ Спорт».
В случае отказа кандидата от поста гендира, место займёт Вадим Андреев из самарских «Крыльев Советов».
По информации журналиста Ивана Карпова, руководство столичного клуба расторгло контракт с Евгением Мележиковым. В компании оценили работу специалиста как хорошую, но считают, что клубу нужно развиваться.
Ранее Мележиков не стал комментировать информацию об уходе из «Спартака».