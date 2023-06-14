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«РБ Спорт»: Малышев станет президентом «Спартака»

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Член совета директоров «Спартака» Олег Малышев с высокой долей вероятности будет назначен президентом клуба.
«РБ Спорт»: Малышев станет президентом «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Функционер поставит на должность гендиректора красно-белых пока неизвестного кандидата от ЛУКОЙЛа, сообщает «РБ Спорт».

В случае отказа кандидата от поста гендира, место займёт Вадим Андреев из самарских «Крыльев Советов».

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство столичного клуба расторгло контракт с Евгением Мележиковым. В компании оценили работу специалиста как хорошую, но считают, что клубу нужно развиваться. 

Ранее Мележиков не стал комментировать информацию об уходе из «Спартака».

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