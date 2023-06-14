Гендиректор «Спартака» Мележиков не стал комментировать информацию об уходе из клуба
- РИА Новости
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«Пока без комментариев», — цитирует Мележикова РИА Новости.
По информации журналиста Ивана Карпова, руководство столичного клуба расторгло контракт со специалистом. В компании оценили работу специалиста как хорошую, но считают, что клубу нужно развиваться. Отмечается, что главным претендентом на должность гендира является Вадим Андреев из самарских «Крыльев Советов».
Ранее Мележиков высказался о целях команды на следующий сезон.