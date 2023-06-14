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Гендиректор «Спартака» Мележиков не стал комментировать информацию об уходе из клуба

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не стал комментировать информацию об уходе из московского футбольного клуба.
Гендиректор «Спартака» Мележиков не стал комментировать информацию об уходе из клуба
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Пока без комментариев», — цитирует Мележикова РИА Новости.

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство столичного клуба расторгло контракт со специалистом. В компании оценили работу специалиста как хорошую, но считают, что клубу нужно развиваться. Отмечается, что главным претендентом на должность гендира является Вадим Андреев из самарских «Крыльев Советов».

Ранее Мележиков высказался о целях команды на следующий сезон.

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