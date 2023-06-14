Гендиректор «Спартака» Мележиков не стал комментировать информацию об уходе из клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не стал комментировать информацию об уходе из московского футбольного клуба.

«Пока без комментариев», — цитирует Мележикова РИА Новости.

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство столичного клуба расторгло контракт со специалистом. В компании оценили работу специалиста как хорошую, но считают, что клубу нужно развиваться. Отмечается, что главным претендентом на должность гендира является Вадим Андреев из самарских «Крыльев Советов».

Ранее Мележиков высказался о целях команды на следующий сезон.