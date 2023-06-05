Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гендиректор «Спартака» Мележиков о новом сезоне: цель — это всегда борьба за чемпионство

Короткая ссылка
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о целях команды на следующий сезон.
Гендиректор «Спартака» Мележиков о новом сезоне: цель — это всегда борьба за чемпионство
  • РИА Новости

«Задачи у нас — всегда консолидировать все ресурсы для достижения наших целей. А цель я говорил — это всегда борьба за чемпионство», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал то, что красно-белые завоевали бронзовые медали по итогам чемпионата России-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить