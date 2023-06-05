Гендиректор «Спартака» Мележиков о новом сезоне: цель — это всегда борьба за чемпионство
- РИА Новости
«Задачи у нас — всегда консолидировать все ресурсы для достижения наших целей. А цель я говорил — это всегда борьба за чемпионство», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».
«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал то, что красно-белые завоевали бронзовые медали по итогам чемпионата России-2022/23.