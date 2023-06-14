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Карпов: «Спартак» расторг контракт с гендиректором Мележиковым

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Руководство столичного «Спартака» расторгло контракт с генеральным директором Евгением Мележиковым.
Карпов: «Спартак» расторг контракт с гендиректором Мележиковым
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

В компании оценили работу специалиста как хорошую, но считают, что клубу нужно развиваться, сообщает журналист Иван Карпов. 

Отмечается, что главным претендентом на должность гендира является Вадим Андреев из самарских «Крыльев Советов».

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее Мележиков высказался о целях команды на следующий сезон.

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