Бабаев: уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб поставит памятник вратарю команды Игорю Акинфееву.

«Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 РПЛ. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

Ранее Владимир Федотов заявил, что Акинфеев ещё раз подтвердил статус лучшего вратаря.