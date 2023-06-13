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Бабаев: уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб поставит памятник вратарю команды Игорю Акинфееву.
Бабаев: уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА
  • РИА Новости

«Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 РПЛ. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль. 

Ранее Владимир Федотов заявил, что Акинфеев ещё раз подтвердил статус лучшего вратаря.

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