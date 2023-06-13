Федотов: Акинфеев ещё раз подтвердил статус лучшего вратаря

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о голкипере команды Игоре Акинфееве.

«Мы же знаем, чем закончилось голосование за лучшего вратаря сезона. Игорь заслужил это на 300%, а в Суперфинале ещё раз это подтвердил. Акинфеев — великий на 100%», — цитирует Федотова «Чемпионат».

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Акинфеев отбил удар Олакунле Олусегуна и принёс своей команде победу в турнире.

Ранее Карпин включил Семака, Федотова и Абаскаля в тройку лучших тренеров РПЛ сезона-2022/23.