L’Équipe: вратарь ПСЖ Рико находится в тяжёлом состоянии

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико по-прежнему находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщает L'Équipe, футболист находится под действием седативных средств под присмотром врачей.

Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанца доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.

7 июня стало известно, что врачи полностью прекратили давать голкиперу успокоительные препараты и оценили его состояние как стабильное.

Ранее сообщалось, что Рико снова ввели в искусственную кому.