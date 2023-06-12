L’Équipe: вратарь ПСЖ Рико находится в тяжёлом состоянии
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Как сообщает L'Équipe, футболист находится под действием седативных средств под присмотром врачей.
Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанца доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.
7 июня стало известно, что врачи полностью прекратили давать голкиперу успокоительные препараты и оценили его состояние как стабильное.
Ранее сообщалось, что Рико снова ввели в искусственную кому.