Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Защитник «Баварии» Дэвис: «Барселона» не захотела подписывать меня из-за моей национальности

Короткая ссылка
Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис рассказал, почему «Барселона» не захотела подписывать с ним контракт.
Защитник «Баварии» Дэвис: «Барселона» не захотела подписывать меня из-за моей национальности
  • Gettyimages.ru

«Барселона» действительно обратилась ко мне, но затем президент сказал, что я им не нужен. Они сказали, что не хотят подписывать меня, потому что я из Канады. Честно говоря, это немного задело мои чувства», — сказал Дэвис в подкасте Say Less.

В 2019 году «Бавария» приобрела канадского футболиста за $13 млн.

В текущем сезоне Дэвис провёл за мюнхенский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. 

Ранее президент «Баварии» рассказал, что клуб может потратить €100 млн в летнее трансферное окно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить