Защитник «Баварии» Дэвис: «Барселона» не захотела подписывать меня из-за моей национальности
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«Барселона» действительно обратилась ко мне, но затем президент сказал, что я им не нужен. Они сказали, что не хотят подписывать меня, потому что я из Канады. Честно говоря, это немного задело мои чувства», — сказал Дэвис в подкасте Say Less.
В 2019 году «Бавария» приобрела канадского футболиста за $13 млн.
В текущем сезоне Дэвис провёл за мюнхенский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее президент «Баварии» рассказал, что клуб может потратить €100 млн в летнее трансферное окно.