Алейшо: Бальбуэна не вернётся в «Динамо» летом
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Как сообщает журналист Фабио Алейшо в социальных сетях, парагваец намерен воспользоваться правилом ФИФА, позволяющим иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами.
10 июля 2022 года Бальбуэна решил приостановить контракт с «Динамо».
Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.
Ранее Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, рассказал об интересе к игроку у европейских клубов.