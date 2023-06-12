Алейшо: Бальбуэна не вернётся в «Динамо» летом

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна не планирует возвращаться в «Динамо» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо в социальных сетях, парагваец намерен воспользоваться правилом ФИФА, позволяющим иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами.

10 июля 2022 года Бальбуэна решил приостановить контракт с «Динамо».

Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, рассказал об интересе к игроку у европейских клубов.