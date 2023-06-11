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Агент Макарова: интерес к Денису из Европы есть

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Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, рассказал об интересе к игроку у европейских клубов.
Агент Макарова: интерес к Денису из Европы есть
  • РИА Новости

«Все в начальной фазе, но интерес к Денису из Европы есть. Это хороший футболист, которого хотели бы видеть в своём составе многие клубы», — приводит слова Кигинько Sport24.

В сезоне-2022/23 25-летний полузащитник провёл за бело-голубых 33 матча, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4,5 млн. Контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее украинский футболист Ордец заявил, что друзья перестали с ним общаться из-за контракта с «Динамо».

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