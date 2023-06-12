Guardian: Гвардиола планирует остаться в «Манчестер Сити» до 2025 года
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Как сообщает The Guardian, испанский специалист принял решение отработать свой контракт до конца.
По информации источника, он также решил завершить свою тренерскую карьеру через девять лет.
52-летний специалист 21 декабря продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Под его руководством английский клуб выиграл 23 трофея, среди которых пять побед в Английской премьер-лиге (АПЛ), пять Суперкубков Англии, один Кубок Англии, пять Кубков футбольной лиги и один титул Лиги чемпионов.
Ранее главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг дал понять, что строит игру команды по примеру наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.