Guardian: Гвардиола планирует остаться в «Манчестер Сити» до 2025 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть английский клуб по истечении контракта в 2025 году.

Как сообщает The Guardian, испанский специалист принял решение отработать свой контракт до конца.

По информации источника, он также решил завершить свою тренерскую карьеру через девять лет.

52-летний специалист 21 декабря продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Под его руководством английский клуб выиграл 23 трофея, среди которых пять побед в Английской премьер-лиге (АПЛ), пять Суперкубков Англии, один Кубок Англии, пять Кубков футбольной лиги и один титул Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг дал понять, что строит игру команды по примеру наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.