Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Guardian: Гвардиола планирует остаться в «Манчестер Сити» до 2025 года

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть английский клуб по истечении контракта в 2025 году.
Guardian: Гвардиола планирует остаться в «Манчестер Сити» до 2025 года
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Guardian, испанский специалист принял решение отработать свой контракт до конца.

По информации источника, он также решил завершить свою тренерскую карьеру через девять лет.

52-летний специалист 21 декабря продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Под его руководством английский клуб выиграл 23 трофея, среди которых пять побед в Английской премьер-лиге (АПЛ), пять Суперкубков Англии, один Кубок Англии, пять Кубков футбольной лиги и один титул Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг дал понять, что строит игру команды по примеру наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить