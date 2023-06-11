Ротенберг: историю и философию Гвардиолы мы взяли на вооружение и в СКА

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг дал понять, что строит игру команды по примеру наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Историю и философию Пепа мы берём на вооружение и в СКА. Как Гвардиола опирается на фундамент своего учителя Кройффа с его тотальным футболом, так и мы стараемся играть в тотальный хоккей», — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что команда из Санкт-Петербурга тоже уважает традиции, отдавая должное советским игрокам и тренерам.

«Анатолию Владимировичу Тарасову, Виктору Васильевичу Тихонову, Владимиру Владимировичу Юрзинову. Нельзя не упомянуть и Бориса Михайлова и Владимира Петрова, которые работали в СКА», — добавил Ротенберг.

«Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2022/23 на стадионе «Ататюрк Олимпьят» со счётом 1:0 нанёс поражение «Интеру». Родри забил победный мяч на 68-й минуте игры.

Английская команда впервые в истории стала победительницей Лиги чемпионов, Гвардиола в третий раз в карьере выиграл самый престижный клубный турнир Европы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» проведёт чемпионский парад 12 июня.