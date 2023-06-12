Гинер: этот ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение, что армейский клуб может составить конкуренцию «Зениту».

«Этот состав ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом». Говорят, что в футбол играют футболисты, а решают самоотдача и качество. У «Зенита» очень сильный состав. Но это не значит, что с ними нельзя бороться. Состав — не самое главное в футболе», — цитирует Гинера «Чемпионат».

Под руководством Владимира Федотова армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только санкт-петербургский «Зенит».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в новом контракте защитника Игоря Дивеева с армейцами прописаны отступные определённых европейских команд.