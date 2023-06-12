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Радимов удивился, как футболисты «Краснодара» не смогли забить пенальти Акинфееву

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал послематчевую серию пенальти в финале Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.
Радимов удивился, как футболисты «Краснодара» не смогли забить пенальти Акинфееву
  • РИА Новости

«Не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал ещё 20 лет назад! И уже тогда Игорь тоже выходил с ленточки до удара, причём метров на пять!» — написал Радимов в Telegram-канале.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в новом контракте защитника Игоря Дивеева с армейцами прописаны отступные определённых европейских команд.

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