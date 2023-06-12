Уругвай обыграл Италию и стал победителем молодёжного чемпионата мира по футболу
Встреча проходила в Ла-Плате на стадионе «Унико Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Лусиано Родригес на 86-й минуте матча.
Таким образом, сборная Уругвая впервые в истории стала победителем молодёжного чемпионата мира.
Южноамериканская команда дважды становилась вице-чемпионами мира среди игроков до 20 лет (1997, 2013).
Ранее бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро не исключил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026.