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Уругвай обыграл Италию и стал победителем молодёжного чемпионата мира по футболу

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Сборная Уругвая в финальном матче обыграла команду Италии в рамках молодёжного чемпионата мира по футболу 2023 года в Аргентине.

Встреча проходила в Ла-Плате на стадионе «Унико Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Лусиано Родригес на 86-й минуте матча.

Таким образом, сборная Уругвая впервые в истории стала победителем молодёжного чемпионата мира.

Южноамериканская команда дважды становилась вице-чемпионами мира среди игроков до 20 лет (1997, 2013).

Ранее бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро не исключил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026.

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