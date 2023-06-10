Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Энберт: заявление ISU о падении доходов ускорит возвращение россиян на международную арену

Короткая ссылка
Российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
Энберт: заявление ISU о падении доходов ускорит возвращение россиян на международную арену
  • РИА Новости

«Наверное, такое заявление ускорит возвращение россиян на международную арену. Главное правило спорта — что он вне политики. Это не про коммерцию или зарабатывание денег. Понятно, что спорт становится медийным и влияет на многих. Такое заявление добавит аргументов, чтобы нас поскорее вернули», — цитирует Энберта Metaratings.ru.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. 

10 июня ISU признал, что недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет организации.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ISU уже пожалел, что провёл этот год без фигуристов из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить