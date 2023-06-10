Энберт: заявление ISU о падении доходов ускорит возвращение россиян на международную арену

Российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Наверное, такое заявление ускорит возвращение россиян на международную арену. Главное правило спорта — что он вне политики. Это не про коммерцию или зарабатывание денег. Понятно, что спорт становится медийным и влияет на многих. Такое заявление добавит аргументов, чтобы нас поскорее вернули», — цитирует Энберта Metaratings.ru.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.

10 июня ISU признал, что недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет организации.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ISU уже пожалел, что провёл этот год без фигуристов из России.