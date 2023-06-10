ISU: санкции против России привели к тому, что организация практически не получала доходов

Международный союз конькобежцев (ISU) признал, что недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет организации.

«Санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиаправ», — приводит слова из аудиторского отчёта ISU Sport24.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что ISU хочет отложить вопрос допуска россиян к взрослым стартам до октября.