ISU: санкции против России привели к тому, что организация практически не получала доходов
- РИА Новости
«Санкции против России и отсутствие российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиаправ», — приводит слова из аудиторского отчёта ISU Sport24.
ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.
Ранее сообщалось, что ISU хочет отложить вопрос допуска россиян к взрослым стартам до октября.