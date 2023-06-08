РИА Новости: ISU хочет отложить вопрос допуска россиян к взрослым стартам до октября
- AFP
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«Вероятнее всего, вопрос будет отложен на заседание в октябре. На совете в июне почти наверняка он будет затронут в том или ином виде, но решений, скорее всего, не будет, так как мы пока не знаем, какова будет ситуация в мире к осени», — приводит слова источника РИА Новости.
Источник также отметил, что решение по юниорам будет принято раньше, так как у организации нет оснований его откладывать.
6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.
ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о возвращении россиян на международные соревнования.