РИА Новости: ISU хочет отложить вопрос допуска россиян к взрослым стартам до октября

В Международном союзе конькобежцев (ISU) хотят вернуться к вопросу допуска российских фигуристов к взрослым турнирам в октябре.

«Вероятнее всего, вопрос будет отложен на заседание в октябре. На совете в июне почти наверняка он будет затронут в том или ином виде, но решений, скорее всего, не будет, так как мы пока не знаем, какова будет ситуация в мире к осени», — приводит слова источника РИА Новости.

Источник также отметил, что решение по юниорам будет принято раньше, так как у организации нет оснований его откладывать.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о возвращении россиян на международные соревнования.