Роднина: мы уже осенью сможем увидеть наших фигуристов на международной арене

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о возвращении россиян на международные соревнования.

«Допускаю ли я, что уже в следующем сезоне мы сможем увидеть российских фигуристов на международных турнирах? Ну, я считаю, что мы можем их увидеть уже этой осенью», — цитирует Роднину «Всё про спорт».

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на следующем заседании обсудит вопрос допуска российских спортсменов.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.

Ранее Александр Коган сообщил, что ISU предоставил россиянам квоты для участия в юниорской серии Гран-при.