Тарасова: ISU уже пожалел, что провёл этот год без фигуристов из России
- РИА Новости
«Всем выгодно, чтобы Россия вернулась на международные соревнования. ISU уже пожалел, что без нас провёл этот год. Думаю, этого года хватило всем. Пора возвращаться, я очень на это надеюсь», — цитирует Тарасову Sport24.
6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.
ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.
Ранее ISU признал, что недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет организации.