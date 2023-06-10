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Тарасова: ISU уже пожалел, что провёл этот год без фигуристов из России

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении российских фигуристов на международные соревнования.
Тарасова: ISU уже пожалел, что провёл этот год без фигуристов из России
  • РИА Новости

«Всем выгодно, чтобы Россия вернулась на международные соревнования. ISU уже пожалел, что без нас провёл этот год. Думаю, этого года хватило всем. Пора возвращаться, я очень на это надеюсь», — цитирует Тарасову Sport24.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. 

Ранее ISU признал, что недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет организации.

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