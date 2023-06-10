Тарасова: ISU уже пожалел, что провёл этот год без фигуристов из России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении российских фигуристов на международные соревнования.

«Всем выгодно, чтобы Россия вернулась на международные соревнования. ISU уже пожалел, что без нас провёл этот год. Думаю, этого года хватило всем. Пора возвращаться, я очень на это надеюсь», — цитирует Тарасову Sport24.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.

Ранее ISU признал, что недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет организации.