Лакерник: если сильнейшая страна отсутствует, фигурное катание становится менее интересным

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал возвращение россиян на международные соревнования.

«Наверное, это соответствует действительности. Объективно — российское фигурное катание на момент завершения сезона-2021/22 было сильнейшим в мире. Если сильнейшая страна отсутствует, фигурное катание становится менее интересным», — приводит слова Лакерника «Спорт-Экспресс».

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.

Ранее ISU признал, что недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет организации.