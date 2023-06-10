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Лакерник: если сильнейшая страна отсутствует, фигурное катание становится менее интересным

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Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал возвращение россиян на международные соревнования.
Лакерник: если сильнейшая страна отсутствует, фигурное катание становится менее интересным
  • РИА Новости

«Наверное, это соответствует действительности. Объективно — российское фигурное катание на момент завершения сезона-2021/22 было сильнейшим в мире. Если сильнейшая страна отсутствует, фигурное катание становится менее интересным», — приводит слова Лакерника «Спорт-Экспресс».

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. 

Ранее ISU признал, что недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет организации.

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