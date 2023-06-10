Роднина: нехватка средств в ISU повлияет на допуск российских спортсменов к соревнованиям
- РИА Новости
«Мы это уже давно знали. Я думаю, что это повлияет на допуск наших спортсменов, потому что деньги привыкли все считать», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.
ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.
Ранее ISU признал, что недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет организации.