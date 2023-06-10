Далалоян — о смене спортивного гражданства футболистами: не хочу никого осуждать
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«Не хочу никого осуждать и навязывать свои взгляды. Я с детства жил тем, что выступаю за страну и горжусь ей. Для меня это важно. Конечно, я никогда не смогу изменить своим принципам», — цитирует Далалояна Sport24.
26-летний Зуев является уроженцем Казахстана, но с 2005 года живёт в России. Он защищал цвета «Спартака», «Ростова», «Рубина», «Химок».
7 июня футболист получил паспорт Казахстана.
Ранее Далалоян заявил, что должно произойти чудо, чтобы российские спортсмены смогли выступить на Олимпиаде в Париже.