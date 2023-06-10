Далалоян — о смене спортивного гражданства футболистами: не хочу никого осуждать

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о смене спортивного гражданства футболистами.

«Не хочу никого осуждать и навязывать свои взгляды. Я с детства жил тем, что выступаю за страну и горжусь ей. Для меня это важно. Конечно, я никогда не смогу изменить своим принципам», — цитирует Далалояна Sport24.

26-летний Зуев является уроженцем Казахстана, но с 2005 года живёт в России. Он защищал цвета «Спартака», «Ростова», «Рубина», «Химок».

7 июня футболист получил паспорт Казахстана.

Ранее Далалоян заявил, что должно произойти чудо, чтобы российские спортсмены смогли выступить на Олимпиаде в Париже.