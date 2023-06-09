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Далалоян: зачем нам нужна Олимпиада, если россиян там не хотят видеть

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что должно произойти чудо, чтобы российские спортсмены смогли выступить на Олимпиаде в Париже.
Далалоян: зачем нам нужна Олимпиада, если россиян там не хотят видеть
  • РИА Новости

«Мы уже пропустили все отборочные этапы, чтобы завоевать лицензию на Олимпиаду. Только какое-то чудо должно случиться, чтобы мы попали на ОИ, но зачем она нам нужна таким путём, если нас там не хотят видеть», — цитирует Далалояна Sport24.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Далалоян рассказал о своём отношении к российским спортсменам, которые примут правила МОК и поедут на Олимпиаду в Париже.

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