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Далалоян не станет осуждать российских спортсменов, которые примут правила МОК

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о своём отношении к российским спортсменам, которые примут правила МОК и поедут на Олимпиаду в Париже.
Далалоян не станет осуждать российских спортсменов, которые примут правила МОК
  • Gettyimages.ru

«Это дело каждого, как я могу осуждать кого-то? Мой выбор — такой, я уже о нём говорил. У кого-то может быть другой. Есть молодые спортсмены, у которых в золотые годы происходит простой», — приводит слова Далалояна Sport24.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Далалоян прокомментировал критику общественности в адрес фигуристки Алины Загитовой.

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