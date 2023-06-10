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Федотов заявил, что ЦСКА учитывает возможную серию пенальти при подготовке к финалу Кубка России

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что армейский клуб учитывает возможную серию пенальти при подготовке к финалу Кубка России.
Федотов заявил, что ЦСКА учитывает возможную серию пенальти при подготовке к финалу Кубка России
  • РИА Новости

«Понимаем, что серия пенальти больше психологический оттенок, нужно быть готовыми к этому. Это лотерея, к которой нужно подходить используя все мелочи. Мы тренируем и другие аспекты, которые необходимы при подготовке к финалу, где могут быть пенальти», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск. 

Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.

Ранее Федотов высказался о суперфинале Кубка России с «Краснодаром».

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