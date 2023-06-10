Федотов — о суперфинале Кубка России: сердце рвётся из груди

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о суперфинале Кубка России с «Краснодаром».

«Наша серия с «Краснодаром» уже долгая, мы узнаём друг друга немного лучше. Не было ни одного проходного матча. Завтра будет великолепный антураж, ожидаем огромное количество болельщиков ЦСКА и «Краснодара», полные трибуны и горячую поддержку своих команд. От этого всё поднимается, сердце рвётся из груди», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что к игре нужно подойти в правильном психологическом состоянии.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск.

Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.

Ранее Акинфеев высказался о финальном матче Кубка России с «Краснодаром».