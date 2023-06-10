Украинский футболист Ордец заявил, что друзья перестали с ним общаться из-за контракта с «Динамо»
- РИА Новости
«Да, конечно, есть те, кто перестал с нами общаться. Возможно, это была моя ошибка, что я либо рано посчитал их друзьями, либо не прожил какой-то жизненный путь, не хватило опыта в отношениях друг с другом. Есть те, кто общается с нами до сих пор, и наша дружба стала только сильнее», — цитирует Ордеца на YouTube-канале THE GAME.
Ордец в сезоне-2021/22 провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Последний официальный матч в составе «Динамо» Ордец провёл с «Зенитом» в декабре 2021 года. Соглашение футболиста с московским клубом действует до 2024 года.
10 июля 2022 года стало известно, что игрок продолжит карьеру в «Бохуме».
Ранее болельщики «Динамо» признали Тюкавина лучшим игроком в мае и июне.