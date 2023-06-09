Болельщики «Динамо» признали Тюкавина лучшим игроком в мае и июне

Нападающий Константин Тюкавин признан лучшим игроком московского «Динамо» в мае и июне по версии болельщиков.

Тюкавин набрал 39% голосов по итогам опроса. Второе место занял Арсен Захарян (35%), третье — Матиас Норманн (13%).

20-летний форвард подписал контракт со столичным клубом в январе 2021 года. В сезоне-2022/23 спортсмен провёл за бело-голубых 38 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €7 млн.

Ранее Тюкавин женился на дочери шестикратного победителя ЧМ по хоккею с мячом.