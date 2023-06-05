Тюкавин женился на дочери шестикратного победителя ЧМ по хоккею с мячом

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и Алёна Шабурова сыграли свадьбу.

«Поздравляем Костю и Алёну со свадьбой и желаем счастья молодожёнам», — гласит текст сообщения в Telegram-канале клуба.

Футболист сделал предложение девушке в феврале. 21-летняя Шабурова является дочерью Сергея Шабурова — шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом.

20-летний форвард подписал контракт со столичным клубом в январе 2021 года. В сезоне-2022/23 спортсмен провёл за бело-голубых 38 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €7 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Кучаев и фигуристка Радионова поженились.