Полузащитник ЦСКА Кучаев и фигуристка Радионова поженились
- РИА Новости
«Поздравляем с бракосочетанием и желаем счастья молодожёнам», — гласит текст сообщения в Telegram-канале ЦСКА.
Перед Новым годом пара сообщила о своей помолвке. Футболист предложил руку и сердце во время отпуска в Алма-Ате (Казахстан).
Напомним, что Кучаев и Радионова находятся в отношениях уже несколько лет. Их знакомство произошло в соцсетях — игрок написал первым и предложил встретиться.
Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что точно определить характер травмы полузащитника Константина Кучаева можно будет после медицинского обследования.