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Полузащитник ЦСКА Кучаев и фигуристка Радионова поженились

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев и фигуристка Елена Радионова сыграли свадьбу.
Полузащитник ЦСКА Кучаев и фигуристка Радионова поженились
  • РИА Новости

«Поздравляем с бракосочетанием и желаем счастья молодожёнам», — гласит текст сообщения в Telegram-канале ЦСКА.

Перед Новым годом пара сообщила о своей помолвке. Футболист предложил руку и сердце во время отпуска в Алма-Ате (Казахстан).

Напомним, что Кучаев и Радионова находятся в отношениях уже несколько лет. Их знакомство произошло в соцсетях — игрок написал первым и предложил встретиться.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что точно определить характер травмы полузащитника Константина Кучаева можно будет после медицинского обследования.

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