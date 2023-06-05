Полузащитник ЦСКА Кучаев и фигуристка Радионова поженились

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев и фигуристка Елена Радионова сыграли свадьбу.

«Поздравляем с бракосочетанием и желаем счастья молодожёнам», — гласит текст сообщения в Telegram-канале ЦСКА.

Перед Новым годом пара сообщила о своей помолвке. Футболист предложил руку и сердце во время отпуска в Алма-Ате (Казахстан).

Напомним, что Кучаев и Радионова находятся в отношениях уже несколько лет. Их знакомство произошло в соцсетях — игрок написал первым и предложил встретиться.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что точно определить характер травмы полузащитника Константина Кучаева можно будет после медицинского обследования.