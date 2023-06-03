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Федотов — о травме Кучаева в матче с «Ростовом»: суставчик немного заблокирован

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что точно определить характер травмы полузащитника Константина Кучаева можно будет после медицинского обследования.
Федотов — о травме Кучаева в матче с «Ростовом»: суставчик немного заблокирован
  • РИА Новости

«Что-то с коленом, суставчик немного заблокирован. Посмотрим, разберёмся», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Кучаев не смог самостоятельно покинуть поле после первого тайма матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1). 25-летний хавбек после свистка арбитра на перерыв сообщил, что чувствует боли в левой ноге.

Армейский клуб набрал 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2022/23.

ЦСКА 11 июня встретится с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.

Ранее тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о влиянии Федотова на результаты клуба.

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