Федотов — о травме Кучаева в матче с «Ростовом»: суставчик немного заблокирован
- РИА Новости
«Что-то с коленом, суставчик немного заблокирован. Посмотрим, разберёмся», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Кучаев не смог самостоятельно покинуть поле после первого тайма матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1). 25-летний хавбек после свистка арбитра на перерыв сообщил, что чувствует боли в левой ноге.
Армейский клуб набрал 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2022/23.
ЦСКА 11 июня встретится с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.
Ранее тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о влиянии Федотова на результаты клуба.