Федотов — о травме Кучаева в матче с «Ростовом»: суставчик немного заблокирован

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что точно определить характер травмы полузащитника Константина Кучаева можно будет после медицинского обследования.

РИА Новости