Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Галактионов: Дзюба — топ-игрок, который доказал всем, что является одним из лучших

Короткая ссылка
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру нападающего Артёма Дзюбы.
Галактионов: Дзюба — топ-игрок, который доказал всем, что является одним из лучших
  • РИА Новости

«Что касается Артёма: это топ-игрок, топ-нападающий, который показал, доказал и продолжает доказывать всем, что он является одним из лучших игроков на сегодняшний день на своей позиции. Он очень помогает команде, коллективу и в быту, и в раздевалке, и на поле», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

4 июня форвард был признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23.

Ранее Дзюба заявил, что благоприятная атмосфера в команде влияет на его результативность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить