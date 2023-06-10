Галактионов: Дзюба — топ-игрок, который доказал всем, что является одним из лучших

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру нападающего Артёма Дзюбы.

«Что касается Артёма: это топ-игрок, топ-нападающий, который показал, доказал и продолжает доказывать всем, что он является одним из лучших игроков на сегодняшний день на своей позиции. Он очень помогает команде, коллективу и в быту, и в раздевалке, и на поле», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

4 июня форвард был признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23.

Ранее Дзюба заявил, что благоприятная атмосфера в команде влияет на его результативность.