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Газзаев: хочу, чтобы ЦСКА выиграл очередной Кубок России

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев надеется, что армейский клуб сможет выиграть Кубок России.
Газзаев: хочу, чтобы ЦСКА выиграл очередной Кубок России
  • РИА Новости

«По итогам чемпионата России ЦСКА находится в лучшем моральном положении — команда стала обладательницей серебряных медалей, стабилизировался состав, команда выглядит убедительно. Хочу, чтобы ЦСКА выиграл очередной Кубок России», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс»

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск. 

Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.

Ранее сообщалось, что на суперфинал Кубка России по футболу между московским ЦСКА и «Краснодаром» реализовано более 46 тыс. билетов.

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