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Зверев посетовал на проблемы со здоровьем в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что испытывал проблемы со здоровьем в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции против норвежца Каспера Рууда.
Зверев посетовал на проблемы со здоровьем в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Не хочу принижать его заслуги, но, если честно, да, у меня были проблемы. Я считаю, что он играл очень хорошо. У меня была одна физическая проблема, а против него нужно много бегать, биться. Да, я был на это неспособен», — заявил Зверев на пресс-конференции.

Теннисист из Скандинавии в матче 1/2 финала переиграл в трёх сетах Александра Зверева со счётом 6:3, 6:4, 6:0. Игра продолжалась 2 часа 9 минут. Немногим ранее Джокович одержал победу над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (6:3, 5:7, 6:1, 6:1).

Финальный матч пройдёт 11 июня. Призовой фонд турнира составляет более €49 млн.

Ранее Зверев рассказал, что организаторы «Ролан Гаррос» запретили ему вводить инсулин на корте.

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