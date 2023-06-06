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Звереву на «Ролан Гаррос» не разрешают вводить инсулин на корте

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Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что организаторы «Ролан Гаррос» запретили ему вводить инсулин на корте.
Звереву на «Ролан Гаррос» не разрешают вводить инсулин на корте
  • Gettyimages.ru

«Мне запрещено вводить инсулин на корте. Я должен покинуть корт. Мне сказали, что это будет считаться туалетным перерывом. Я ответил: у меня только два туалетных перерыва за матч, а в пятисетовом формате иногда приходится делать четыре, а то и пять уколов. Поэтому я сказал, что так нельзя», — отметил Зверев на пресс-конференции.

Он добавил, что организаторы считают странным, если теннисист будет вводить себе что-то прямо на корте. Но спортсмен заявил, что пропуск уколов может повлиять на его здоровье и жизнь.

В 1/8 финала Зверев обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:1, 6:4, 6:3.

Ранее сообщалось, что впервые в истории в топ-10 АТР будут трое россиян.

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