Звереву на «Ролан Гаррос» не разрешают вводить инсулин на корте

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что организаторы «Ролан Гаррос» запретили ему вводить инсулин на корте.

«Мне запрещено вводить инсулин на корте. Я должен покинуть корт. Мне сказали, что это будет считаться туалетным перерывом. Я ответил: у меня только два туалетных перерыва за матч, а в пятисетовом формате иногда приходится делать четыре, а то и пять уколов. Поэтому я сказал, что так нельзя», — отметил Зверев на пресс-конференции.

Он добавил, что организаторы считают странным, если теннисист будет вводить себе что-то прямо на корте. Но спортсмен заявил, что пропуск уколов может повлиять на его здоровье и жизнь.

В 1/8 финала Зверев обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:1, 6:4, 6:3.

Ранее сообщалось, что впервые в истории в топ-10 АТР будут трое россиян.