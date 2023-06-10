Il Bianconero: УЕФА объявит решение о возможном отстранении «Ювентуса» после финала ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит официальное решение в отношении «Ювентуса» после финала Лиги чемпионов.

Туринский клуб в худшем случае могут исключить из еврокубков на один год или оштрафовать, сообщает Il Bianconero.

Отмечается, что в «Ювентусе» надеются на снисхождение из-за сотрудничества клуба с союзом и полного признания вины.

Весной 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, в которую вошли «Ювентус», «Реал», «Барселона», испанский «Атлетико», итальянские «Милан», «Интер», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».

После критики со стороны болельщиков девять клубов, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», отказались от участия в проекте.

Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить «Осасуну» из еврокубков из-за договорных матчей.