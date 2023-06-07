Mundo Deportivo: УЕФА может исключить «Осасуну» из еврокубков из-за договорных матчей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить «Осасуну» из еврокубков из-за договорных матчей.

По информации Mundo Deportivo, УЕФА возбудил дело против «Осасуны» после того, как суд Испании приговорил к срокам бывших членов совета директоров и президента клуба за организацию договорных матчей.

В материалах дела говорилось, что «Осасуна» заплатила игрокам «Бетиса» и «Вальядолида» за победы над ними в сезонах-2012/13 и 2013/14.

По итогам сезона-2022/23 «Осасуна» заняла седьмое место в чемпионате Испании. Это даёт ей право принять участие в розыгрыше Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что УЕФА угрожал отстранить «Ювентус» от еврокубков на три года.