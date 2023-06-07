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AS: УЕФА угрожал отстранить «Ювентус» от еврокубков на три года

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Стали известны инструменты давления УЕФА на туринский «Ювентус», чтобы помешать созданию Суперлиги Европы.
AS: УЕФА угрожал отстранить «Ювентус» от еврокубков на три года
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

По информации AS, генеральный директор клуба Маурицио Сканавино направил письмо руководителям «Реала» и «Барселоны» по поводу отказа от участия в Суперлиге. В нём говорилось, что УЕФА грозится исключить «Ювентус» из еврокубков на три сезона после финансовых махинаций туринцев.

В Суперлиге шокированы таким поведением УЕФА. В организации готовы защищать интересы «Ювентуса».

Весной 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, в которую вошли «Ювентус», «Реал», «Барселона», испанский «Атлетико», итальянские «Милан», «Интер», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».

После критики со стороны болельщиков девять клубов, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», отказались от участия в проекте.

Ранее сообщалось, что Анхель Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса».

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