AS: УЕФА угрожал отстранить «Ювентус» от еврокубков на три года

Стали известны инструменты давления УЕФА на туринский «Ювентус», чтобы помешать созданию Суперлиги Европы.

По информации AS, генеральный директор клуба Маурицио Сканавино направил письмо руководителям «Реала» и «Барселоны» по поводу отказа от участия в Суперлиге. В нём говорилось, что УЕФА грозится исключить «Ювентус» из еврокубков на три сезона после финансовых махинаций туринцев.

В Суперлиге шокированы таким поведением УЕФА. В организации готовы защищать интересы «Ювентуса».

Весной 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, в которую вошли «Ювентус», «Реал», «Барселона», испанский «Атлетико», итальянские «Милан», «Интер», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».

После критики со стороны болельщиков девять клубов, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», отказались от участия в проекте.

Ранее сообщалось, что Анхель Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса».