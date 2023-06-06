Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»
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«Я завершаю трудный этап в карьере. Я ухожу с душевным спокойствием человека, который сделал всё, чтобы помочь клубу продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно. Я ухожу с горьким привкусом неудачи, но ощущая счастье, поскольку обрёл друзей», — написал Ди Мария в социальных сетях.
Как сообщает Goal, стороны вели переговоры о продлении соглашения, однако трансферная стратегия туринского клуба изменилась.
По информации источника, «Ювентус» решил отказаться от продолжения сотрудничества с Ди Марией.
В нынешнем сезоне Ди Мария провёл за клуб 37 матчей, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался от участия в проекте Суперлиги.