Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник Анхель Ди Мария принял решение покинуть «Ювентус».

«Я завершаю трудный этап в карьере. Я ухожу с душевным спокойствием человека, который сделал всё, чтобы помочь клубу продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно. Я ухожу с горьким привкусом неудачи, но ощущая счастье, поскольку обрёл друзей», — написал Ди Мария в социальных сетях.

Как сообщает Goal, стороны вели переговоры о продлении соглашения, однако трансферная стратегия туринского клуба изменилась.

По информации источника, «Ювентус» решил отказаться от продолжения сотрудничества с Ди Марией.

В нынешнем сезоне Ди Мария провёл за клуб 37 матчей, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался от участия в проекте Суперлиги.