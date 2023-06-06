Relevo: «Ювентус» отказался от участия в проекте Суперлиги
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Как сообщает Relevo, «старая синьора» в письме уведомила испанские «Реал» и «Барселону», что начала юридическую процедуру по выходу из Суперлиги.
Весной 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, в которую вошли «Ювентус», «Реал», «Барселона», испанский «Атлетико», итальянские «Милан», «Интер», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».
После критики со стороны болельщиков девять клубов, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», отказались от участия в проекте.
Ранее сообщалось, что организаторы Суперлиги планируют перезапуск с участием 80 клубов.