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Relevo: «Ювентус» отказался от участия в проекте Суперлиги

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«Ювентус» принял решение отказаться от дальнейшего участия в проекте европейской футбольной Суперлиги.
Relevo: «Ювентус» отказался от участия в проекте Суперлиги
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Relevo, «старая синьора» в письме уведомила испанские «Реал» и «Барселону», что начала юридическую процедуру по выходу из Суперлиги.

Весной 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, в которую вошли «Ювентус», «Реал», «Барселона», испанский «Атлетико», итальянские «Милан», «Интер», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».

После критики со стороны болельщиков девять клубов, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», отказались от участия в проекте.

Ранее сообщалось, что организаторы Суперлиги планируют перезапуск с участием 80 клубов.

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