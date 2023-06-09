Metaratings: Семак выступил против ухода Бакаева из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против ухода полузащитника Зелимхана Бакаева из санкт-петербургской команды.

В новом сезоне Бакаев получит больше шансов выходить на поле, сообщает Metaratings.

6 июня стало известно, что «Локомотив» может начать переговоры с хавбеком.

26-летний россиянин перешёл из «Спартака» в «Зенит» 1 июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 26 матчах за сине-бело-голубых. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что «Зениту» нужно продавать полузащитника Вендела, если будет возможность.