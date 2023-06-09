Агент Селюк считает, что «Зениту» нужно продавать Вендела в случае наличия предложений

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что санкт-петербургскому «Зениту» нужно продавать полузащитника Вендела, если будет возможность.

«У «Зенита» столько денег, что найдут другого Вендела. Главное, чтобы клуб заработал. Если есть вариант с продажей, то надо это делать. Ничего страшного не случится», — цитирует Селюка РИА Новости.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

9 июня стало известно, что представители Вендела провели предварительные переговоры с «Ромой».

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил возможность перехода Вендела в «Рому».