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Агент Селюк считает, что «Зениту» нужно продавать Вендела в случае наличия предложений

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Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что санкт-петербургскому «Зениту» нужно продавать полузащитника Вендела, если будет возможность.
Агент Селюк считает, что «Зениту» нужно продавать Вендела в случае наличия предложений
  • РИА Новости

«У «Зенита» столько денег, что найдут другого Вендела. Главное, чтобы клуб заработал. Если есть вариант с продажей, то надо это делать. Ничего страшного не случится», — цитирует Селюка РИА Новости

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

9 июня стало известно, что представители Вендела провели предварительные переговоры с «Ромой».

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил возможность перехода Вендела в «Рому».

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