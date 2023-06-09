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Fantacalcio: представители Вендела провели предварительные переговоры с «Ромой»

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Представители полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела провели предварительные переговоры с итальянской «Ромой».
Fantacalcio: представители Вендела провели предварительные переговоры с «Ромой»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Fantacalcio, 25-летний бразилец может перейти в «Рому» за 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна.

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