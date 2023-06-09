De Telegraaf: «Аякс» сделал предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна

Амстердамский «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Как сообщает De Telegraaf, спортивный директор амстердамского клуба Свен Мислинтат уже обратился в агентство, представляющее интересы 23-летнего армянина.

По информации источника, сумма возможного трансфера может составить € 9 млн.

«Аякс» планирует перейти в активную стадию переговоров с краснодарским клубом после суперфинала Кубка России.

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Аяксе» отказались комментировать информацию об интересе к Сперцяну.