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Камоцци считает, что Вендел потянет уровень «Ромы»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил переход полузащитника «Зенита» Вендела в «Рому».
Камоцци считает, что Вендел потянет уровень «Ромы»
  • Gettyimages.ru

«Мне про интерес «Ромы» к Венделу ничего не известно. Но, конечно, он потянет такой уровень. Верю ли в такой трансфер? Трудно предсказать», — приводит слова Камоцци Metaratings.

По информации La Gazzetta dello Sport, Вендел ещё в прошлом году был не против покинуть санкт-петербургский клуб. Переход в «Рому» может осложниться суммой трансфера: от продажи Вендела «Зенит» хочет выручить не менее €20 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний бразилец принял участие в 32 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее агент отреагировал на информацию об интересе «Ромы» к Венделу.

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